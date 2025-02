A Revista Veja publicou, nesta semana, uma reportagem sobre o processo de escolha do presidente Lula para os dois novos nomes que devem ocupar cadeiras no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Uma das vagas está sendo disputada pelo acreano Sammy Barbosa Lopes, do Ministério Público do Acre (MPAC).

Em uma conversa recente com aliados do Congresso, Lula disse que pretende definir, nesta semana, os nomes dos dois novos ministros.

Em 15 de outubro do ano passado, os ministros escolheram três desembargadores e três integrantes do Ministério Público para disputarem as vagas abertas com as aposentadorias das ministras Laurita Vaz e Assusete Magalhães.

Para a lista dos magistrados federais, foram escolhidos:

Carlos Augusto Pires Brandão , do TRF-1 ;

, do ; Daniele Maranhão Costa , também do TRF-1 ;

, também do ; Marisa Ferreira dos Santos, do TRF-3.

Na lista dos integrantes do Ministério Público, foram eleitos:

Maria Marluce Caldas Bezerra , do Ministério Público de Alagoas ;

, do ; Sammy Barbosa Lopes , do Ministério Público do Acre ;

, do ; Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal.

“Carlos Brandão é favorito na vaga da magistratura. Já na vaga da promotoria o que impede a definição é a disputa política em Alagoas. Renan Calheiros e Arthur Lira não se entendem sobre a eventual escolha da procuradora Maria Marluce Caldas, que é do estado. Nessa indefinição, a vaga pode sobrar para o procurador de Justiça Sammy Barbosa, do Acre, apoiado pelo ministro Mauro Campbell, do STJ”, conclui a reportagem.