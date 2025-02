“Vagabunda”: medalhista olímpica de vôlei expõe amante após descobrir traição do ex

Após revelar em live que foi traída pelo agora ex-namorado, João Pedro, a jogadora de vôlei Nathalia Araújo usou às redes sociais no domingo (9/2) para expor também a suposta amante envolvida no caso.

Em um print compartilhado nos stories, que foi apagado horas depois, a atleta expôs o perfil do Instagram da criadora de conteúdo digital Luana Mariá e a chamou de “vagabund**”.

Mais tarde, já mais calma, Nathalia gravou um novo vídeo para atualizar seus seguidores e contou que estava na casa de uma amiga, que a acolheu após o ocorrido. Até o fechamento desta matéria, João Pedro e Luana Mariá não se manifestaram sobre a acusação nas redes sociais.

Relembre o caso

Nathalia Araújo revelou a traição em uma live no domingo (9/2), ainda abalada e chorando. A medalhista olímpica contou que viajou ao Rio de Janeiro para surpreender João Pedro, mas acabou descobrindo que ele estava com outra mulher. Desolada, ela fez um desabafo ao vivo, afirmando que jamais esperava passar por isso e que acreditava no relacionamento.

A atleta explicou que sua intenção era jantar com o namorado, mas, ao flagrá-lo, acabou sozinha na rua, sem ter onde ficar até o voo de volta, marcado apenas para a segunda-feira (10/2). Na transmissão, Nathalia não poupou críticas a João Pedro, chamando-o de “lixo” e dizendo que ele não tem vergonha na cara.