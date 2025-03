Vai assistir ao Oscar? 3 apps para se preparar para a premiação

O Oscar 2025 está chegando, e alguns aplicativos podem ajudar fãs de cinema a entrarem no clima da premiação, que acontece no próximo domingo (2). O IMDb, por exemplo, exibe as notas do público para os filmes que estão concorrendo. Já o Justwatch é ideal para saber onde assistir às produções disponíveis. Além disso, o Letterboxd é uma ótima opção para quem quer organizar uma lista de títulos com suas próprias avaliações. Confira, a seguir, os apps essenciais para turbinar sua maratona de longas antes da premiação do Oscar.