Vai fazer um evento e precisa de energia elétrica? Confira como solicitar ligação provisória

Festividades, feiras, exposições e negócios temporários são algumas situações em que é necessário solicitar a ligação provisória. A Energisa orienta que este tipo de serviço seja solicitado com antecedência de 48 horas para que a demanda seja atendida com todos os protocolos de segurança. A solicitação pode ser feita tanto por pessoa física quanto jurídica.

A ligação provisória é um pedido realizado à Energisa para que sejam disponibilizados cabos elétricos da rede em local em que estes não existem, ou se já estão lá, que os mesmos sejam conectados a uma instalação elétrica de um evento com data para início e fim.

O coordenador de equipe de campo da Energisa no Acre, Vanderson Souza, explica que a solicitação deve ser realizada com antecedência. “As ligações provisórias devem ser informadas à Energisa com antecedência mínima de 48 horas. O cliente deve apresentar a documentação necessária, levantamento de carga e atividade, a exemplo da Anotação de Responsabilidade Técnica com todas as informações, entre outros possíveis documentos”, explica Vanderson.

Como solicitar

O cliente deve ir até uma agência da Energisa e informar o período em que a energia será utilizada, apresentar RG, CPF, os documentos técnicos e de segurança e uma relação dos equipamentos que serão usados no estabelecimento com suas respectivas potências, em watts ou kilowatts. Com essas informações, a concessionária vai calcular o valor do consumo e emitirá o boleto que deve ser pago pelo cliente. Após a confirmação do pagamento, a ligação provisória é autorizada.

No caso de pessoas físicas, é necessário apresentar RG ou outro documento oficial com foto e CPF. Já para pessoas jurídicas, precisa do CNPJ e documentos pessoais do representante legal, documento da constituição da Pessoa Jurídica (contrato social, estatuto social, regulamento geral, convenção condominial, etc) e, nos casos em que os solicitantes é o poder público, a solicitação deve ser formulada através de ofício, emitido em papel timbrado, assinado por autoridade competente.

A solicitação pode ser feita pelos canais de atendimento da Energisa Acre, como o WhatsApp (Gisa), pelo número (68) 99233 0341, pelo call center, no telefone 0800 647 7196, ou presencialmente nas agências de atendimento.

Cuidados extras no Carnaval

O coordenador de equipe de campo da Energisa no Acre, Vanderson Souza, dá algumas orientações, principalmente para quem vai fazer eventos no Carnaval. Uma delas é sempre contratar um profissional qualificado para realizar instalações elétricas.

“É fundamental verificar se a instalação conta com um dispositivo de proteção, como um disjuntor, para garantir a segurança. Além disso, é importante evitar conectar várias extensões a uma única tomada, já que a sobrecarga pode causar aquecimento excessivo dos fios, resultando em riscos de curto-circuito e até incêndios”, explica Vanderson.

A Energisa orienta, ainda, que os clientes, ao instalarem fiações externas, assegurem-se de que os fios e extensões estão devidamente protegidos contra a umidade, especialmente em dias de chuva. Não devem ser utilizados aparelhos ou extensões com cabos ou pluges danificados.

Em caso de necessidade de intervenção na rede de distribuição, jamais tente realizá-la por conta própria. Entre em contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento.