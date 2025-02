Vai viajar? “Mala” de Cauã Reymond chama atenção e causa reações

Pacote recheado

Nas imagens, ele aparece mergulhando numa piscina pouco antes de conhecer Maria de Fátima em um hotel luxuoso do Rio de Janeiro. Telespectadores mais atentos, porém, perceberam que a sunga usada pelo ator evidenciava suas partes íntimas.

Nas redes sociais, muita gente ficou em polvorosa com o “pacote” de Cauã Reymond em pleno horário nobre. “Minha opinião sobre o trailer de Vale Tudo é: a instituição Cauã Reymond de sunguinha no horário nobre vem sustentando a Globo sistematicamente”, brincou uma internauta no X, antigo Twitter.

Mais reações

“A chamada de Vale Tudo rendeu 3 tipos de comentários: 1- exaltando o talento de Taís Araújo, que chamou mais atenção que Odete Roitman; 2- detonando Bella Campos, muito aquém de Glória Pires; 3- sobre a bunda e volume do Cauã Reymond (a respeito de talento, nada)”, ironizou outro.

Os comentários continuaram. “A melhor coisa do trailer: Cauã Reymond rabudo, com a mala pesada e muito gostoso como César Reis”, observou uma telespectadora. “E quando a mala pesada do Cauã Reymond roubar a cena em Vale Tudo?”, questionou outra.