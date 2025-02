Valdemar Neto demite Daniel Pereira do comando do Rio Branco

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, oficializou na tarde desta segunda, 10, a demissão do técnico Daniel Pereira. O treinador comandou o Estrelão em três jogos no Estadual, com uma vitória e duas derrotas.

Uma reunião com os atletas antes do início do treinamento foi determinante para a saída de Daniel Pereira.

“Cobrei os atletas a respeito da parte tática da equipe e ficou muito claro a ausência de trabalho. A mudança é necessária”, disse Valdemar Neto.

3 opções

Peterson Martins, de São Paulo, Márcio Parreiras, ex-Humaitá, e Tinho Damasceno, ex-São Francisco, são as principais opções para assumir o comando da equipe.

“O Peterson é um nome interessante, mas o salário é alto e ele quer trazer um auxiliar. O Rio Branco não tem dinheiro para um investimento deste nível. O Márcio e o Tinho estão dentro da nossa realidade”, explicou o presidente.

Pela rede social

Daniel Pereira foi demitido pela rede social do Rio Branco. A publicação foi feita antes de uma conversa entre o presidente e o treinador.