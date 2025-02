Valdemar Neto descarta contratações para os últimos jogos no Estadual

Sem chances de lutar por uma vaga na fase semifinal do Campeonato Estadual, o Rio Branco não terá contratações para as duas últimas partidas da temporada. O Estrelão ocupa a 6ª colocação no torneio com 3 pontos.

“Vamos lutar para não cair com o atual elenco. Não vou trazer mais jogadores. Teremos a parada do carnaval para trabalhar forte e tentar melhorar”, declarou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Dois jogos

O Rio Branco vai enfrentar Plácido de Castro, no dia 5, e o Vasco, dia 15, e o objetivo é se manter na primeira divisão. No último sábado, 22, o Rio Branco perdeu, de virada, para o Humaitá e completou a quarta derrota no torneio na sua pior sequência em um torneio em nível estadual.

Não vai renunciar

Após comentários nos bastidores, Valdemar Neto descartou qualquer possibilidade de renúncia do comando do Mais Querido.

“Não existe a menor possibilidade de deixar o comando do Rio Branco. Quando assumi o clube há cinco anos, existia a possibilidade de fechar as portas e aceitei o desafio. Vamos fazer as correções necessárias e seguir com o trabalho”, afirmou o dirigente.

Voltou ao trabalho

O elenco do Rio Branco voltou ao trabalho nesta segunda, 24, e a meta é o próximo jogo no Estadual contra o Plácido de Castro.