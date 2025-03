Valdemar Neto pretende entrar com a ação contra a MB10 Sports

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, pretende entrar com uma ação contra a empresa MB10 Sports cobrando a porcentagem do clube nas negociações do goleiro Jardesson e do volante Gabriel. Os dois atletas disputaram a Copa São Paulo de 2025 pelo Estrelão.

“Fizemos um acordo onde o Rio Branco teria o direito a 30% de uma negociação futura. A liberação dos atletas foi pedida de maneira direta na federação sem passar pelo Rio Branco e o clube vai judicializar em busca dos seus direitos. O Rio Branco fez investimentos nos garotos e isso precisa ficar bem claro”, declarou Valdemar Neto.

O outro lado

Segundo o empresário Douglas Santos, um dos sócios da MB10 Sports, a negociação com o São Bernardo, de São Paulo, ainda não foi completamente fechada e por isso o Rio Branco ainda não foi comunicado.

“Os atletas (Jardesson e Gabriel) estão em um processo de avaliação. Os direitos dos atletas ficaram divididos da seguinte forma: 10% do Rio Branco, 20% dos atletas e 70% do São Bernardo. Fizemos o pedido da liberação para o Rio Branco e como não recebemos a documentação dentro do prazo, solicitamos a federação. Somos uma empresa séria e vamos cumprir o acordado”, explicou Douglas Santos.