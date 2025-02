Valencia sai do banco, faz gol e dá assistência em noite de redenção pelo Inter

O Inter saiu do Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, com preocupações a Alan Patrick e Wesley, mas Roger Machado ganhou um reforço. Enner Valencia entrou no segundo tempo e liderou a vitória por 3 a 1 sobre o São Luiz na noite de quarta-feira, pela 7ª rodada do Gauchão. O desempenho do atacante o credencia para ganhar mais espaço no time na sequência de 2025.