Vasco bate o Galvez e mantém os 100% na liderança do Estadual

O Vasco derrotou o Galvez por 1 a 0 com gol do zagueiro Nathan neste sábado (8), no Florestão, e manteve os 100% de aproveitamento e a liderança do Campeonato Estadual com 9 pontos. O Galvez mantém os 4 pontos e espera o fechamento da rodada para saber se seguirá dentro do G4.

O Galvez iniciou pressionando o Vasco e aos 3 minutos o atacante Lukinhas perdeu a chance de abrir o placar.

A equipe vascaína equilibrou o confronto e passou a construir melhor as jogadas de ataque.

Aos 31, o zagueiro Nathan escorou a cobrança de escanteio e abriu o placar.

Na segunda etapa, os dois treinadores promoveram mudanças, mas as poucas oportunidades de gols não foram aproveitadas.

“Não fizemos um jogo abaixo. O Galvez voltou a falhar na bola parada da mesma maneira da partida contra o Humaitá. Estamos trabalhando e agora não podemos mais errar. A nossa situação no campeonato ficou bem complicada”, disse o técnico Márcio Figueiredo (Faísca).

Após a vitória, o clima no vestiário do Vasco esquentou. Berg e Lekinho terminaram o jogo discutindo e outros atletas entraram na confusão.

“Discussão no vestiário foi pesada, mas não passou do limite. Vamos voltar ao trabalho neste domingo e começar a pensar no Humaitá”, afirmou o treinador Erick Rodrigues.