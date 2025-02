Vasco derrota o Humaitá e se aproxima da semifinal do Estadual

O Vasco derrotou o Humaitá por 2 a 1 neste sábado (15), no Florestão, e manteve a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual com 12 pontos. Andrey e Cabeludo marcaram os gols vascaínos enquanto Aldair descontou para o Tourão.

O Humaitá segue com 3 pontos e fica em uma situação bem complicada na luta por uma vaga na semifinal.

Vasco e Humaitá realizaram um primeiro tempo de futebol lento. Na melhor chance, Psica tocou e Felipinho perdeu para o Humaitá.

No início da segunda etapa, Andrey realizou uma boa jogada e bateu para fazer 1 a 0 Vasco.

A partida ficou bastante carregada após o gol e o jogo ficou mais falado dentro do campo e nos bancos. Aos 24, Cabeludo chutou cruzado e ampliou, 2 a 0 Vasco.

O Humaitá ainda descontou com Aldair, mas terminou assim: Vasco 2 x 1 Humaitá.

“Precisamos trabalhar bastante para podermos criar perspectivas reais para buscar a classificação. Ficou muito difícil, mas ainda temos essa possibilidade”, comentou o técnico do Humaitá, Emanoel Sacramento.

Após a partida, o técnico Erick Rodrigues disse não ter sido blefe a possibilidade de jogar com a equipe reserva.

“Confio no meu elenco e a decisão pela equipe titular ocorreu na noite da véspera do jogo. O mais importante foi a grande vitória”, declarou o treinador vascaíno.