Vasco e Galvez fazem duelo pela liderança do Estadual

Vasco e Galvez fazem neste sábado, 8, a partir das 15 horas, no Florestão, o jogo de abertura da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. O Vasco é líder com 6 pontos e o Galvez ocupa a 2ª colocação com 4. Por isso a partida vai decidir quem fica na ponta da tabela.

Vasco com mudanças

O técnico Erick Rodrigues confirmou a equipe vascaína com mudanças. O zagueiro Rafael e o meia Bryan são as novidades nas vagas de Berg e Felipe Augusto.

“As mudanças são sempre realizadas para tentar melhorar a equipe. O jogo contra o Galvez é muito importante na luta por uma vaga na semifinal”, comentou Erick Rodrigues.

Bolacha volta na defesa

O zagueiro Bolacha volta na defesa do Galvez e essa será a única mudança na equipe.

“O Bolacha retorna e realizamos ajustes importantes principalmente na bola aérea defensiva. Esse é um jogo chave”, afirmou o técnico do Galvez, Márcio Figueiredo (Faísca).

Quem apita ?

Jackson Rodrigues apita Vasco e Galvez. Antônio Costa e Renô Schimaitz serão os auxiliares.