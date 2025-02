Vasco enfrenta o São Francisco e meta é seguir na liderança

Vasco e São Francisco fazem neste domingo, 2, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, um dos confrontos da 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. O Vasco quer manter os 100% de aproveitamento e o São Francisco vai tentar a primeira vitória.

Mudança tática

Sem poder contar com o zagueiro Rafael, lesionado, o técnico Erick Rodrigues resolveu mudar o esquema tático e o atacante Felipe Augusto ganha uma vaga entre os titulares.

“Tinha a opção de manter a equipe com três zagueiros com a entrada do Rayo, mas resolvi mudar. Vamos atuar da mesma maneira da estreia e o objetivo é assumir a liderança”, declarou o treinador.

Ciel e Ismael

O técnico Geovani Silva deixou para definir o São Francisco somente na Arena da Floresta. O meia Ciel e o atacante Ismael serão reavaliados pelo departamento médico. Tiririca e Tchê Tchê são as principais opções do treinador católico.

Rambinho no comando

Geovani Silva foi expulso na estreia contra o Rio Branco e por isso o São Francisco será dirigido contra o Vasco pelo auxiliar técnico/preparador físico Wemerson Rambinho.

Trio de arbitragem

José Costa Lima comanda Vasco e São Francisco. Carlos Alberto e Divanilson Martins vão ser os auxiliares.