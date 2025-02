Vasco joga contra o Plácido de Castro e meta é a classificação antecipada

O Vasco joga contra o Plácido de Castro neste domingo, 23, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, no fechamento da 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. Uma vitória da equipe vascaína vai garantir com duas rodadas de antecipação a classificação para semifinal.

Vasco alternativo

O técnico Erick Rodrigues montou uma equipe alternativa para a partida. A ideia é movimentar o elenco e realizar avaliações visando à reta final do Estadual.

“Mudei bastante o time. Estamos em uma excelente condição na tabela e por isso é possível aumentar a minutagem de alguns atletas”, explicou Erick Rodrigues.

Na lanterna

Plácido de Castro chega para o duelo contra o líder Vasco na lanterna do Campeonato com apenas um ponto. O Tigre terá uma missão muito difícil na Arena.

No apito

Antônio Santiago apita Vasco e Plácido de Castro. Os auxiliares serão Carlos Souza e Antônio Teles.