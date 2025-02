Vasco responde bem ao cenário na tabela e vence clássico com assinatura de Carille

A derrota por 2 a 0, pela 10ª rodada, ampliou um jejum incômodo do Vasco no “Clássico dos Milhões”. A equipe de São Januário chegou a oito jogos sem vencer, com seis derrotas e dois empates no período. A última vitória foi por 1 a 0, na fase de grupos do Carioca de 2023, com gol de Puma Rodríguez.