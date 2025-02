Vasco terá time alternativo contra o Plácido de Castro no domingo

O Vasco enfrenta o Plácido de Castro no domingo (23), às 17h na Arena da Floresta, na partida programada para fechar a 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. O técnico Erick Rodrigues confirmou um time alternativo no confronto.

“Vamos montar uma equipe com muitas mudanças. A ideia é aumentar a minutagem do elenco porque quero todos na melhor forma para a fase final do Estadual”, explicou Erick Rodrigues.

O goleiro Matheus foi vetado pelo departamento médico do Vasco e não joga contra o Plácido de Castro. Rikelmo, ex-Galvez, será o titular no gol vascaíno.

Erick Rodrigues comanda um treino coletivo nesta sexta, 21, na Fazendinha, e deve definir os titulares. O treinador ainda tem dúvidas no meio e ataque.