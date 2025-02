Vaticano atualiza o estado de saúde do papa Francisco nesta segunda-feira

O papa Francisco apresentou uma “melhora nos exames”, segundo o Vaticano, na tarde desta segunda-feira (24/2). O pontífice está internado desde o último dia 14 no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, inicialmente devido a uma bronquite. O papa apresenta um quadro de pneumonia bilateral, uma infecção grave que afeta os dois pulmões e dificulta a respiração.

A melhora ocorre após o papa sofrer uma insuficiência renal leve, ter crises respiratórias e precisar receber altos fluxos de oxigênio, neste final de semana.

“Nenhuma nova crise respiratória, redução do fluxo de oxigênio, melhora dos exames. Insuficiência renal leve não é motivo de preocupação”, publicou o Vaticano nas redes sociais.

O pontífice passou a última noite bem, dormiu e se manteve em repouso.

Rosário pela saúde do Papa

A partir da noite desta segunda-feira (24/2), os cardeais residentes em Roma, com todos os colaboradores da Cúria Romana e da Diocese de Roma, “recolhendo os sentimentos do povo de Deus”, reúnem-se na Praça de São Pedro, às 21h (horário italiano) para a recitação do Santo Rosário pela saúde do Papa.

A oração desta segunda-feira será presidida pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin.

Será possível acompanhar o evento em streaming no portal Vatican News, nas redes sociais e ao vivo na Rádio Vaticano Italia.