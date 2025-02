Vaza vídeo íntimo de Matheus Vargas após separação e Hariany desabafa

Vídeo íntimo vem à tona

Assim que a notícia da separação se tornou pública, começou a circular um vídeo em diversos perfis no Instagram em que Matheus Vargas aparece em uma reunião bastante íntima com duas mulheres. Em uma das gravações, uma das moças aparece chupando os dedos do pé do cantor, enquanto ele mantém as pernas entrelaçadas com a outra mulher.

É possível ver que todos os presentes estão bebendo e parecem se divertir muito no encontro. “Ganhou 1000 pra chupar o dedão do menino”, diz a legenda do vídeo. A gravação teria sido enviada à Hariany Almeida neste domingo (23/2) e pode ser um dos motivos do término da relação.

“Sensação de que algo não encaixa”

Depois que o vídeo repercutiu nas redes sociais, Hariany Almeida voltou aos stories do Instagram e fez um desabafo em tom de indireta ao, agora, ex-namorado. Ela compartilhou um texto em que afirma que tinha uma sensação de que algo não se encaixava, mesmo que tudo parecesse perfeito.

“Eu aprendi a confiar naquela voz sutil que não grita, mas avisa. Às vezes, é só um peso no peito, uma sensação de que algo não encaixa, mesmo quando tudo parece perfeito”, diz o texto. “É aquele frio na barriga que não é de entusiasmo, mas de alerta”.

“Aprendi a respeitar o desconforto que não consigo explicar, porque quase sempre ele sabe algo que meus olhos ainda não viram. Deus cuida da gente assim, nos detalhes que parecem pequenos, nas intuições que insistimos em ignorar. Discernimento é um presente divino – escutar é um ato de fé”, encerra o texto.

Assista o vídeo: