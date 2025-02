Veículo capota na BR-364 e deixa três pessoas feridas no interior do Acre

O motorista Valério Batista da Silva, de 47 anos, e outras duas pessoas, ainda não identificadas, ficaram feridas após um capotamento na noite deste sábado (8) na rotatória das “4 Bocas”, localizada na BR-364, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares das vítimas, o motorista e os passageiros trafegavam no sentido Acrelândia/Rio Branco, pela BR-364, em um veículo modelo Siena. Ao passar por uma curva próxima à rotatória das “4 Bocas”, o carro saiu da pista e capotou várias vezes.

Motoristas que passavam pelo local ajudaram as vítimas, colocando-as em um veículo particular. Duas pessoas, que sofreram apenas escoriações, foram deixadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Já Valério, que apresentava desorientação, dores na coluna cervical e no pescoço, além de escoriações pelo corpo, foi levado em um veículo modelo Classic, de cor bege, até o pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado de saúde estável, porém estava desacordado e ainda inspira cuidados.

A reportagem não obteve informações sobre a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local para a realização da perícia e do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).