Veja momento em que menina de 9 anos reencontra família após sequestro e estupro no RS

Uma menina de 9 anos sequestrada em Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul, reencontrou a família na manhã desta quarta-feira (26). O suspeito do crime, um idoso de 61 anos, foi morto por moradores antes da chegada da Brigada Militar.

A denúncia do desaparecimento da criança foi feita na noite de terça-feira (25). Horas depois, a polícia recebeu a informação de que a menina havia sido levada para dentro de um estabelecimento. A corporação foi acionada, mas, ao chegar ao local, encontrou o homem já sem vida após ser agredido por populares.

A criança foi resgatada e encaminhada para atendimento médico e psicológico. O caso segue sob investigação das autoridades.