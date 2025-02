Veja quem são universitários mortos em acidente de ônibus em SP

As vítimas do acidente entre uma carreta e um ônibus no interior de São Paulo eram estudantes da Universidade de Franca (Unifran). O grupo fazia o trajeto de volta para casa em um coletivo particular fretado.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o ônibus estava regular e com a vistoria em dia. O motorista do caminhão está hospitalizado sob escolta e será preso em flagrante. Ele responderá por homicídio culposo, lesão corporal culposa e fuga do local do acidente, segundo a Polícia Civil.

Veja a lista das vítimas confirmadas:

⁠Caio Felizardo da Silva (estudante de psicologia)

Flávia Mendes dos Santos (estudante de química)

Hugo dos Santos Aliberte Dias (estudante análise de sistemas) ⁠

João Pedro de Oliveira dos Reis (estudante de arquitetura)

Juliana Neves Hespanhol (estudante de administração)

Lívia Tavares Luiz (estudante de enfermagem)

Mariana Anastácio de Oliveira (estudante de biomedicina)

⁠Matheus Jesus Eugênio dos Santos (estudante de engenharia elétrica)

Otávio Costa Oliveira (estudante de ciência da computação)

⁠Pedro Henrique Souza Saraiva (estudante de computação)

Raquel Laila Caldeira (estudante de administração)

⁠Vinicius Nascimento dos Santos (estudante de administração)

CLIQUE AQUI para ver as imagens

A empresa responsável pelo ônibus, G. Ramos Transportes, enviou uma nota lamentando o ocorrido. Imediatamente após o acidente, os dirigentes da empresa se dirigiram ao local para auxiliar com suporte e apoio às vítimas, afirmaram. “Informamos que, neste momento, a empresa está direcionando todos os seus recursos para o auxílio, apoio e orientação de todos os envolvidos”, disse a nota.

O que se sabe

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h55 dessa quinta-feira (20/2) para atender à ocorrência de uma colisão lateral entre uma carreta e um ônibus .

. O ônibus transportava estudantes da Universidade de Franca (Unifran) . O grupo fazia o trajeto de volta para casa.

. O grupo fazia o trajeto de volta para casa. O coletivo fazia rota alternativa à tradicional pela Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-435), que foi interditada em novembro do ano passado para obras em uma ponte.

Segundo a Secretaria da Segurança, o motorista da carreta está hospitalizado sob escolta policial. Ele será preso quando receber alta .

. Foram confirmadas 12 mortes entre as vítimas .

. A Unifran decretou luto oficial de três dias .

. A Atlética Unificada da Unifran lamentou a morte dos estudantes.

Segundo a Defesa Civil, um paciente foi transferido para Franca com traumatismo craniano, três seguem internados, em estado estável e sem risco de morte.

Os demais foram liberados após atendimento.

Serão realizados dois velórios, inicialmente em cerimônia reservada aos familiares. Posteriormente, haverá despedida aberta ao público em São Joaquim da Barra.

Colegas lamentam mortes

A Atlética de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Franca (Unifran) lamentou a morte do aluno do 1º ano João Pedro Oliveira dos Reis. “Que sua memória seja eternamente lembrada com carinho e que todos encontrem conforto e força para atravessar este momento de imensa dor”, disseram em publicação do Instagram.

Amigo de João, Duda Ferrari usou o Instagram para escrever carta aberta. No texto, ela disse que João “era uma pessoa simpática, sonhadora, alegre e [que] sempre fazia de tudo para vê-la bem”. “Você me ensinou a valorizar a vida, a aproveitar cada momento, a não ter medo de ser eu mesma. Você me mostrou que a amizade verdadeira é possível, ensinou também que é possível encontrar alguém que te aceite por quem você é, sem julgamentos”, escreveu Duda.

Pedro Henrique Souza Saraiva tinha 17 anos e estava no primeiro ano do curso de ciências da computação. Sua morte foi confirmada pela página do Grêmio Estudantil da Escola Técnica Estadual (Etec) Pedro Badran, de São Joaquim da Barra. A Etec informou o cancelamento das aulas em todos os períodos nesta sexta-feira (21/2).

A estudante de enfermagem Lívia Tavares tinha 23 anos e estava no terceiro ano do curso. A morte dela foi confirmada pela Atlética de Enfermagem da faculdade.

Matéria em atualização.