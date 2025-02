Vereador abre enquete para escolher qual instituição deve receber metade do seu salário

O vereador de Rio Branco, Eber Machado (MDB), iniciou uma votação em sua conta no Instagram para que a população escolha qual instituição social receberá 50% de seu salário deste mês.

A ação, que começou nesta terça-feira (25) e vai até as 18h do dia 28 de fevereiro, contempla 13 entidades que atuam em áreas diversas, como apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, autistas e proteção aos animais abandonados.

Para participar, os cidadãos precisam seguir o vereador na rede social, compartilhar a publicação oficial e comentar com o nome ou número da instituição de sua preferência. A entidade com maior número de votos será a beneficiada com a doação, dando continuidade ao compromisso de Machado de destinar uma parte de seus rendimentos a projetos sociais.

Essa iniciativa não é inédita para o vereador. Em dezembro de 2023, após a aprovação do aumento salarial dos parlamentares, que passou de R$ 12 mil para R$ 17 mil, Eber Machado anunciou que doaria metade de seu salário para causas sociais. Em janeiro, o primeiro projeto beneficiado foi o Educandário Santa Margarida, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade.

A partir deste mês, a escolha da instituição será feita por meio da votação popular, permitindo que a comunidade participe ativamente do processo de decisão e aumentando a transparência da ação. O resultado será divulgado nas redes sociais do vereador logo após o término da votação.

Confira as instituições que estão participando: