Vereador do PP aposta em uma chapa com Mailza e Bocalom para disputar o Governo em 2026

O vereador Felipe Tchê foi o entrevistado do podcast do ContilNet, o Em Cena, nesta segunda-feira (25).

Na ocasião, o político falou sobre as eleições de 2026 e defendeu a candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao Palácio Rio Branco.

“São discussões que ainda não estão acaloradas, mas já iniciaram. A gente vê que nossa vice-governadora tem total legitimidade para colocar o nome dela e disputar a eleição com o apoio do PP e das demais siglas. É um caminho comum e também uma vontade do governador. Acho que hoje esse é o nosso caminho natural. Nunca tive conversas particulares com ela, mas já vi entrevistas dela sustentando isso”, disse.