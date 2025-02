Vereadores debatem enxurradas e mencionam Marina Silva durante sessão na Câmara

Uma das pautas debatidas entre os vereadores durante a sessão desta terça da Câmara de Rio Branco foi a respeito das enxurradas e alagamentos que atingiram vários bairros na capital durante as chuvas do último final de semana. Entre os pontos discutidos, estavam as ações realizadas pela prefeitura na limpeza dos córregos e igarapés, e a COP 30, que acontece no em Belém Pará, em novembro deste ano.

Durante sua fala no grande expediente, o presidente da Mesa Diretora, Joabe Lira (UB), mencionou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao falar sobre a gravidade das mudanças climáticas que o país vem enfrentando.

“A ministra Marina Silva esteve aqui ano passado e falou sobre um assunto importante. Ela disse que estamos vivendo no Brasil, no mundo inteiro, e em Rio Branco não é diferente, mudanças ambientais extremas. Na época de chuva, muita chuva, na época de calor, muito calor. Tivemos em 2023 o ano das altas temperaturas e também das enxurradas. O que acontecia em 10 anos, agora está acontecendo todos os anos”, enfatizou.

Já o vereador André Kamai (PT), citou a importância da realização da COP 30, encontro global anual em que líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima.

“Pela primeira vez vai acontecer na Amazônia, que tem sido centro desse debate, apesar de ser uma das maiores riquezas, uma das maiores soluções para isso, mas também vive esse problema. É importante a gente olhar que essa ação de pensar uma política pública, de fazer investimento, entendendo que isso tem acontecido com o clima no mundo é uma ação de cunho social, uma forma de olhar para as pessoas, porque quem mais é atingido e sofre com isso é o pobre, sempre”, ressaltou.