Vereadores propõem fundo emergencial da Defesa Civil e vigilantes armados em escolas; entenda

Durante a sessão desta quarta-feira (26), na Câmara dos Vereadores de Rio Branco, duas propostas foram apresentadas ao parlamento. Uma versa sobre a presença de seguranças armados em escolas, creches e unidades de saúde, e a outra, sugere a criação de um fundo emergencial para a Defesa Civil.

A primeira proposição surgiu atendendo a pedidos de vigilantes que atuam em diversas instituições na capital acreana, e que fizeram questão de acompanhar a sessão desta quarta, para pressionar os vereadores a terem um olhar mais atento às reivindicações da categoria.

O vereador Neném Almeida manifestou apoio ao pedido dos vigilantes e destacou a falta de segurança em alguns locais. “Tanto para os profissionais de Saúde, para a comunidade, como para os alunos das escolas, creches e professores. Peço aos vereadores que nos ajude, para que seja obrigado nas creches e escolas municipais, ter um vigilante armado”, disse.

Outro ponto destacado foi a criação de um fundo emergencial para a Defesa Civil, proposta feita pelo vereador Bruno Morais, que deverá apresentar um anteprojeto.

“Diante dessas dificuldades a população clama por ações do Poder Executivo e do Poder Executivo para amenizar as perdas. Compreendemos que a defesa Civil do município deveria ter um pouco mais de autonomia. Subo a essa tribuna para apresentar a indicação da criação de um fundo emergencial da Defesa Civil, com o objetivo de que a coordenadoria possa atender nossa população de maneira imediata”, destacou.

Segundo o parlamentar, o intuito do fundo é que a Defesa Civil tenha autonomia de adquirir equipamentos, materiais de limpeza, melhoria dos trabalhos, dentre outros.