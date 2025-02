Via Expressa: Gladson e outras autoridades curtem festa flashback; veja fotos na coluna da Kelly

Sugestões: [email protected]

Empresário acreano celebra novo ciclo com festa animadíssima!

NIVER

Ontem (18) quem trocou de idade foi o empresário Leo Soster, que recebeu amigos e familiares em sua maison em uma animada festa. Não poderia ser diferente, Leo é uma pessoa que ilumina qualquer ambiente com seu alto astral, seu sorriso sincero e sua energia inesgotável.

Leo( Nenê) como é conhecido, é daqueles que fazem cada momento valer a pena, que espalham felicidade por onde passam e que sabem viver a vida com leveza e entusiasmo. Sempre de bem com a vida , ele transforma qualquer encontro em uma grande celebração. Parabéns!

NIVER II

A jornalista Mircleia Matos trocou de idade na última terça-feira, mas a festa acontece mesmo hoje,19, na A Confraria Gastrobar! Quem conhece a Mircleia sabe que ela não deixa uma boa comemoração passar despercebida. Dona de um alto astral contagiante, ela vive cada momento com intensidade e felicidade, exatamente do jeito que a vida deve ser vivida.

A noite promete ser animada, cheia de boas energias e rodeada de amigos que compartilham do mesmo espírito vibrante. Parabéns!

NIVER III

Amanhã, dia 20, é o novo ciclo de vida da querida colunista social Márcia Abreu (no mesmo dia do meu querido Pai). Márcia ilumina as páginas da sociedade com seu olhar atento, sua escrita sofisticada e sua capacidade de conectar pessoas e histórias. Parabéns Marcinha!

GLAMOUR

No glamour desta semana, as amigas Viviani Maia, Cláudia Nogueira e Roberta Amorim embarcaram em um animado tour pela cidade de Manaus, explorando alguns pontos turísticos mais emblemáticos da capital amazonense. Durante o passeio, elas visitaram locais históricos, desfrutaram da culinária regional e registraram momentos especiais.

Na foto para coluna , o trio aparece no charmoso Café com Gelato.

VIA EXPRESSA CONNECTION

No dia 08 de fevereiro, o Maison Borges foi palco de uma noite inesquecível para os amantes do flashback. A festa Via Expressa Connection, a maior do gênero no Acre, trouxe uma viagem musical pelos anos 70, 80 e 90, comandada pelo Dj. Elves Araruna, Dj Jean Ney e Dj Guton Loureiro de Santa Catarina.

Com uma pista lotada e uma energia contagiante, o evento reuniu um público apaixonado pelos clássicos que marcaram época. Sucesso absoluto, a Via Expressa Connection mais uma vez provou que a nostalgia nunca sai de moda.

Fotos por James Pequeno.

DOCE ESPERA

A fotografa Ryanna celebra a doce espera da sua filha, Maria Antonella, em um ensaio fotográfico emocionante. Entre luzes suaves e olhares cheio de amor, cada clique captura a beleza da maternidade e a expectativa para a chegada desse novo amor.

SHOW SHAKIRA

A professora de dança do ventre, Júlia Arantes, marcou presença no aguardado show da cantora Shakira no Brasil. Admiradora da artista e de sua expressiva performance, Júlia aproveitou cada momento da apresentação, vibrando com o sucesso da colombiana. Para ela, a conexão entre dança do ventre e o estilo inconfundível de Shakira tornou a experiência ainda mais especial.

DELÍCIAS REGIONAIS

Quer manter uma alimentação saudável sem gastar muito? No Delícias Regionais, oferecem comidas fitness deliciosas, preparadas com ingredientes frescos e regionais, sempre com o melhor preço para você!

LOH & ROSE STORE

Acompanhe as tendências e renove seu estilo com a Loh & Rose Store! Lá você encontra as peças mais desejadas da moda feminina, sempre com qualidade, elegância e o melhor preço da cidade.

E para 2025, a nova cor tendência já chegou! Venha conferir e se apaixonar pelas novidades que vão deixar seu look ainda mais incrível.

A loja está localizada na rua Rio de Janeiro, Galeria Bessa.