Mailza debate estratégias para fortalecer pilares de desenvolvimento econômico sustentável

A vice-governadora Mailza Assis dedicou sua agenda na tarde desta quarta-feira, 26, em seu gabinete, no Palácio Rio Branco, para debater estratégias de fortalecimento dos pilares econômicos do projeto Acre 10 anos. Ela reuniu os titulares da Secretaria de Planejamento, Ricardo Brandão, e da Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita.

Durante a reunião de trabalho Mailza ouviu as propostas dos secretários e discutiu as ações conjuntas que estão sendo planejadas em colaboração com os governos federal, estadual e municipal. “O Acre vem colhendo bons frutos do trabalho de interlocução feito com os níveis de governo e com os países Peru e Bolívia. Essa oportunidade gerada a partir da Rota Quadrante Rondon e a inauguração do Porto de Chancay, apresenta novos desafios para a gestão. Precisamos estar preparado para o desenvolvimento”, analisou a vice-governadora.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, apresentou os resultados das conexões com outras regiões, a movimentação de produtos e serviços entre as cidades do Acre e os países vizinhos por meio da política de comércio exterior que vêm estimulando um ambiente econômico mais favorável.

“O Acre vem entregando bons índices de geração de emprego e renda, tivemos ano passado o crescimento do PIB de 4,4% acima da média nacional. O momento é promissor, mas, é também desafiador, exige articulações conjuntas envolvendo a gestão e a iniciativa privada, a sociedade”, disse Mesquita.

Para o titular da Seplan, Ricardo Brandão, por estar em posição geopolítica importante para o desenvolvimento, o estado tem como dever de casa a realização de um trabalho colegiado capaz de produzir resultados eficazes para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

“Estamos de mãos na massa fazendo isso acontecer. Mas essa construção não é apenas um movimento de governo, ou de um estado, toda sociedade precisa estar integrada na construção de um Acre mais justo, mais inclusivo, sustentável e com mais qualidade de vida para todos”, destacou.

A parceria com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento vai possibilitar a consolidação de dados científicos, apresentando propostas para o fortalecimento da Rota Quadrante Rondon como a principal via de comércio exterior do Sudoeste da Amazônia. O governo também apresentará o Plano Estadual de Logística e Transportes e o Plano de Desenvolvimento de Fronteira.

Participaram da agenda o diretor administrativo da Zona de Processamento e Exportação, Lauro Santos, o coordenador do Grupo de Trabalho Acre-Ucaialy, Francimar Cavalcante, e o chefe de gabinete da vice-governadora, Henrique Afonso.