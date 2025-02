Vídeo: após 17 anos, depoimento confirma tortura de militar gay pelo Exército

Inconformado, Fernando Figueiredo, que hoje atua como advogado criminalista, revisou o material e encontrou os vídeos com as alegações, cujos conteúdos não haviam sido informados à vítima.

Depois disso, entrou com mandado de segurança na Justiça – tipo de recurso para proteger direitos de pessoas que se sentem violadas por autoridades públicas – e conseguiu impedir a finalização das apurações.

Desvio de verbas

Meses antes do início da tortura e da perseguição que o casal de ex-sargentos denunciou ter sofrido dentro do Exército, Fernando e Laci entraram em choque direto com a cúpula militar, após delatarem supostos desvios de verba por oficiais graduados.

À época, Fernando identificou irregularidades em processos licitatórios entre uma empresa fornecedora de produtos hospitalares e o Hospital Geral de Brasília (HGeB), gerido pelo Exército e onde trabalhava. Posteriormente, o HGeB foi renomeado para Hospital Militar de Área de Brasília (Hmab).

Também depois da denúncia, Fernando teria sido ameaçado por um representante da empresa supostamente envolvida. Como represália, acabou afastado do cargo e transferido para a Região Sul do país, enquanto Laci foi mandado para Osasco (SP), longe do companheiro.

Nessa época, Laci estava afastado das atividades devido a um problema de saúde. Após a transferência para a cidade paulista, o ex-sargento não compareceu ao novo posto e foi considerado desertor. O casal considerou as consequências como perseguição motivada pelas revelações.

Por fim, Fernando pediu desligamento do Exército, e Laci respondeu a um processo interno por deserção, o que poderia resultar na expulsão dele. Contudo, diante das evidências de que a perseguição lhe causou transtornos psicológicos, acabou transferido para a reserva – e com direito a receber só uma parte do salário. Hoje, ele também cobra na Justiça o pagamento integral da verba.

Coronel gravado

Em dezembro de 2006, dois anos antes da prisão de Laci e pouco depois de Fernando denunciar o suposto caso de corrupção à corporação, o general Ademar da Costa Machado Filho, à época à frente da 11ª Região Militar, no Distrito Federal, foi gravado durante reunião se referindo ao casal como “veados” e planejando a prisão da dupla.

“Quem pôs o Alcântara e o De Araújo no hospital? Esse cara [sem mencionar quem] estava ruim na PE [Polícia do Exército], mandaram para a região não sei o quê, jogam no hospital e, hoje, está sacaneando todo mundo. E nós deixamos. Você entendeu?”, começou.

“Espera aí. Um é veado, o outro é o que come o veado. E moram juntos. Eu tenho de comprovar isso. […] Joga ele [Laci] na Vila Militar do Rio de Janeiro. Vai morar na favela. Entendeu? E manda o marido dele para o Rio Grande do Sul”, completou Ademar.

Em seguida, o general fez referências a “velhos tempos” e diz “sentir saudades” de como as coisas eram feitas: “A gente manda o sindicante na casa do De Araújo, e ele não abre a porta. Não abre a porta. No velho Exército, em que você começou a vida, a gente dava uma porrada, abria e pegava à força. Que saudade dos velhos tempos. Você metia o pé na porta. Esse cara [Laci] já estaria fora do apartamento”.

“Dei uma detenção e, agora, estou querendo dar prisão. Mas [sem mencionar nome] está em dispensa médica. Não consegui pegar esses caras, e nós ficamos reféns desses canalhas”, admitiu o general.

Corte Interamericana

Os casos da tortura e da perseguição foram levados à Organização dos Estados Americanos (OEA) pela organização não governamental (ONG) Centro pela Justiça e o Direito Internacional (Cejil) após o processo que corria no Superior Tribunal Militar (STM) ser finalizado, em todos os graus de recursos e sem análise do mérito.

Na OEA, a Corte Interamericana, responsável pela análise, entendeu haver no caso um número considerável de violações aos direitos descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), documento do qual o Brasil é signatário.

Atualmente, há um pedido do Brasil, que é réu no processo, para que a ação seja destacada para avaliação de possível acordo.

Fernando, contudo, afirmou à reportagem que o casal não abre mão da investigação do caso nem da necessidade de punição pelos crimes de tortura. “Para nós, é fundamental que não haja anistia. Se percebermos uma tentativa disso, não faremos acordo”, enfatizou.

A ação segue sob relatoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. O Metrópoles tentou contato com o Exército Brasileiro, a PF e o Ministério Público Federal (MPF) – que pediu as investigações –, mas não teve retorno até a mais recente atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.