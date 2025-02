Vídeo: Aulas na rede Municipal de Sena Madureira já tem data para começar; alunos receberão fardas

O ano letivo 2025 nas escolas da rede Municipal de ensino em Sena Madureira deverão começar no dia 17 de março. A confirmação foi dada na manhã desta quinta-feira (20) pela professora Aurelina Pinheiro, secretária municipal de educação.

Inicialmente, a previsão para o início das aulas era o dia 10 de março. Entretanto, por conta do processo seletivo cujas provas ocorrerão neste domingo (23) o dia foi alterado. “O resultado final do processo seletivo será dia 28 que é uma sexta-feira. Aí já entra o carnaval, então, ficariam somente dois dias para a gente fazer a lotação, formação e não vai ter como começar no dia 10. A nova data é o dia 17”, destacou a secretária.

Conforme dados da Prefeitura, em torno de cinco mil alunos estão matriculados na rede municipal.

A novidade para este ano é que todos os alunos receberão o fardamento gratuitamente, conforme anunciado pelo prefeito Gerlen Diniz.