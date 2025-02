Vídeo: “Bebo outro álcool, gasolina não”, diz Lula sobre a Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a estatização da Petrobras durante evento da petroleira em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (17/2). O petista ironizou que não bebe gasolina, apesar de ser contra a privatização da empresa estatal.

Confira a declaração completa:

“É preciso que a gente assuma a responsabilidade e defenda com mais coragem aquilo em que a gente acredita. Porque, se a gente não levar a sério, entra outro cara e vai privatizar outra vez e vai mandar vocês [funcionários da Petrobras] embora. Em nome do quê? Em nome de uma economia que não acontece?”, indagou Lula.

“Eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo? Não como. Porque eu bebo gasolina? Não bebo. Eu bebo outro álcool, a gasolina não”, complementou o presidente.

O chefe do Palácio do Planalto esteve na cerimônia de anúncio do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras, acompanhado de ministros, como Alexandre Silveira (Minas e Energia), Esther Dweck (Inovação em Serviços Públicos) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Evento da Petrobras

O Lula participou do lançamento da licitação pública internacional lançada pela Transpetro. A expectativa é de compra de oito navios gaseiros com capacidades de sete mil a 14 mil metros cúbicos para compor o Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras

A licitação tem dois lotes, que não podem ser vencidos pelo mesmo estaleiro ou consórcio.