Um vídeo publicado pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, neste sábado (8), gerou repercussão ao mostrar o gestor repreendendo um vendedor de milho por deixar resíduos espalhados na BR-364, próximo ao Lago do Amor.

Nas imagens, Bocalom enfatiza que a prefeitura tem se esforçado para manter a cidade limpa, mas que a colaboração da população é essencial. “Vamos ajudar a cuidar da nossa cidade, não faça isso aqui não. Você também precisa entender que é responsável pela limpeza e pelos cuidados com Rio Branco. A prefeitura não dá conta de correr atrás de todo mundo”, declarou o prefeito.

Bocalom ainda disse que sente-se triste em ver cenas como esta. ” Cada um de nós precisa contribuir com a limpeza da nossa cidade, e termos essa consciência. Nossa prefeitura faz a parte dela com as equipes diárias de limpeza, mas a sua ajuda é essencial”, disse ele na legenda da publicação.

O gestor também citou Curitiba como exemplo de cidade bem organizada, ressaltando que a limpeza urbana depende do comprometimento coletivo.

O vídeo gerou reações diversas nas redes sociais. Enquanto alguns internautas apoiaram a postura de Bocalom, destacando a importância da conscientização sobre a limpeza pública, outros pediram melhores condições para os trabalhadores informais da capital acreana.