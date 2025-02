Vídeo: casal faz sexo durante ensaio técnico na Sapucaí

Enquanto o clima esquentava no camarote, na avenida as famosas esbanjavam samba no pé. No mesmo dia, a atriz Erika Januza, rainha de bateria da Unidos do Viradouro, e Lore Improta, musa da escola, distribuíram simpatia aos presentes. Paolla Oliveira também brilhou no último ensaio da Grande Rio e Sabrina Sato desfilou pela Vila Isabel.

Em 2025, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro vão passar por uma mudança. Em vez de dois dias, a Marquês de Sapucaí vai receber as agremiações em três dias diferentes: domingo (2/3), segunda (3/3) e terça-feira (4/3). Assim, serão quatro escolas por dia. Já o desfile das campeãs ocorre no sábado (8/3).

Assista o vídeo:

Como se cuidar no Carnaval

O carnaval é marcado como auge da diversão e liberdade dos brasileiros, mas também exige proteção e cuidados redobrados com a higiene e a saúde antes, durante e após sexo.

A psicóloga e sexóloga Laís Melquíades destaca que, no Carnaval, a galera fica solta e os encontros acontecem no ritmo do samba. “Assim como você se preocupa com o look, o glitter e o abadá, cuidar da saúde também precisa entrar na lista. Sexo seguro é tipo protetor solar no bloquinho: se esquecer, o arrependimento vem depois”, aponta.

A camisinha segue como a principal aliada. “Protege contra ISTs, evita gravidez não planejada e ainda garante que você curta sem aquele ‘e agora?’” no dia seguinte. No fim, o que a maioria quer é beijar, amar e se jogar, mas com responsabilidade.”