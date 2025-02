VÍDEO: Criança cai em bueiro durante banho de chuva em rua alagada

Uma criança de 5 anos caiu em um bueiro enquanto tomava banho de chuva na Rua Doutor Fernando Augusto, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. No momento do ocorrido, a via estava alagada, por conta da precipitação intensa com raios e relâmpagos que caia na cidade. Ela foi resgatada com vida.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo