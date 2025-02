Vídeo: Cristiano Ronaldo dá chilique em campo após expulsão de colega

A expulsão de Jhon Dúran ao final da partida entre Al-Nassr e Al-Ittifaq motivou cena incomum envolvendo Cristiano Ronaldo nessa sexta-feira (21/2). Após o cartão vermelho para o colega de equipe, o astro português perdeu a cabeça em discussão com o árbitro da partida, deu chilique em campo e acertou bicuda na bola do jogo.

Confira o momento:

O cartão vermelho para o colombiano aconteceu apenas nos acréscimos da partida. Durán foi expulso aos 47 minutos do segundo tempo, logo após o terceiro gol do Al-Ittifaq, em momento decisivo para o Al-Nassr na partida, que buscava o empate nos minutos finais do duelo.

Após a expulsão, CR7 tentou argumentar com o árbitro, mas não teve seus protestos escutados. Revoltado com a situação, o craque português explodiu e deu bicuda na bola do jogo.

Com a derrota, o Al-Nassr fica na 4ª posição do Campeonato Saudita, com 44 pontos.