Vídeo de rato sendo torturado com as quatro patas amarradas em árvore viraliza nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um rato com as quatro patas amarradas em galhos de uma árvore, sendo torturado por um homem.

No áudio do vídeo, um homem não identificado, diz que saiu para fazer uma farinha no seringal e quando retornou pra casa, encontrou o rato e sua rapariga, em sua casa. Com um pequeno galho, o homem bate no animal alertando para que ele não invada mais a sua casa, pois ele não paga aluguel e ainda é seboso .

“Quando eu saí de casa, não venha mais invadir a casa alheia não” diz o homem enquanto da várias cipoadas com o galho , no rato amarrado.

Não há confirmação de onde exatamente o vídeo foi gravado. As imagens estavam circulando nos grupos de WhatsApp de Sena Madureira, interior do Acre.