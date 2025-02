Vídeo: dupla de ladrões é presa em motel durante operação de combate ao roubo de veículos

A policia civil prendeu, na última sexta-feira (7), em Jacarepaguá (RJ), a dupla de criminosos Matheus, vulgo “Quadrado” e Wendell. De acordo com a polícia, eles estavam em um hotel com duas meninas no momento da abordagem.

Os acusados foram presos em uma ação de combate ao roubo de veículos. A ação também visava desarticular quadrilhas responsáveis por esses crimes na região.

Junto com Matheus e Wendell, a polícia civil recuperou um carro modelo Creta, que havia sido roubado em novembro do ano passado na Vila Valqueire.

Cumpridas as formalidades, os presos serão encaminhados ao sistema prisional. Veja o vídeo: