Vídeo: Elton John tem ataque de raiva durante gravação de novo álbum

Elton John usou o YouTube para compartilhar imagens de bastidores da gravação do novo álbum Who Believes In Angels?. No vídeo, o cantor publicou até mesmo um ataque de raiva que teve durante a produção das novas músicas.

Tudo aconteceu quando o produtor Andrew Watt afirmou que Elton John não tinha paciência. Na sequência, o cantor se irrita e arremessa os fones de ouvido em cima do teclado, com raiva.

Brandi Carlile, que colabora no álbum com a estrela musical, admite que não entende por que Elton John quis gravar um disco com ela e afirma que “teve dificulade” para se conectar com o cantor. Ela também acusa Elton John de ser “propenso a ataques de insegurança, especialmente onde as apostas são altas”.

No vídeo publicado, o artista se defende das críticas. “A realidade é que eu estava exausto. Eu tinha muitas dúvidas. Eu era um pesadelo. Eu estava com raiva, estava cansado, estava irritado”. O novo álbum deve ser lançado em abril.

Confira o vídeo dos bastidores (ataque de raiva no minuto 1:05)!