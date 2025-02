Vídeo: filha de Heloísa Perissé viraliza com Trap do Trepa Trepa

Se você é um usuário do X, antigo Twitter, ou do TikTok, provavelmente se deparou com o vídeo de uma jovem loira cantando o Trap do Trepa Trepa. A responsável pelo hit é Luísa Perissé, filha da atriz e humorista Heloísa Perissé.

A performance que viralizou nas redes sociais foi exibida no Pé no Sofá Pod, podcast comandado por Flávia Alessandra e Giulia Costa. O corte original do momento rendeu mais de 3 milhões de visualizações no TikTok e logo se espalhou em outras plataformas.

Quem é Luísa Perissé

Luísa tem 25 anos e é atriz.

Ela é fruto do casamento entre Lug de Paula e Heloísa Perissé.

Na atuação, seguiu o DNA da família e optou pela comédia.

Além de ser filha dos humoristas, ela é neta de Chico Anysio e Nancy Wanderley.

“A Luísa não teve como não ser uma comediante”, avaliou Heloísa no podcast.

A letra tem sido apontada como um possível hit do Carnaval e se tornou uma obsessão entre usuários do X. Entre as pessoas que se divertiram com o trap está a cantora Pocah. “Eu achei ela uma diva. Amigaria fácil”, brincou a artista ao compartilhar o vídeo.

“Eu vou rir muito se depois de todos os cantores de estapearem, gastarem milhões, lançarem EP, clipe, música, jingle e os caralh*, para no final a música do Carnaval ser o Trap do Trepa Trepa, gravado em um podcast e viralizado em 30 segundos de Tik Tok”, avaliou outro usuário.

Assista: