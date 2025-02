Vídeo flagra motorista embriagado invadindo calçada e quase atropelando pedestres em BH

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que um motorista de 35 anos, bêbado, perdeu o controle da direção do veículo modelo Siena, e acabou subindo com o carro no passeio, e só parou porque bateu em uma árvore.

O caso aconteceu no último sábado (21), na avenida Prudente de Morais, na altura do bairro Coração de Jesus, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

No vídeo obtido pela reportagem nesta terça-feira (25), é possível ver que por pouco o suspeito não acertou clientes do estabelecimento que estavam nas mesas externas do local. Ninguém se feriu. Em imagens enviadas a Itatiaia, é possível ver também o veículo no passeio e os clientes de um bar.

O motorista tentou fugir do local antes da chegada da polícia, mas foi contido pelos clientes do bar, que quase lincharam o homem após o acidente. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez e ele foi preso em flagrante após quase causar uma tragédia no local.

Documento vencido

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o veículo, que estava com documentos atrasados desde 2022, foi recolhido. Já o suspeito foi encaminhado para o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Veja o vídeo: