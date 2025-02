Vídeo: fotógrafo faz “mergulho dos sonhos” ao lado de sucuri-verde

O fotógrafo de vida selvagem Eli Martinez registrou o momento de um encontro dos sonhos ao lado de uma sucuri-verde. Apesar de o vídeo ter sido postado apenas neste ano, esse é mais um dos registros da expedição feita pelo profissional em 2023 no Rio Formoso, em Bonito.

Veja vídeo:

Nas imagens, é possível ver o momento em que Martinez registra a aventura ao lado da serpente, que age com tranquilidade e sem parecer se incomodar com a presença dele.

“Mergulho com anaconda no Brasil! Quem está pronto para se juntar a mim lá fora? As anacondas são tão incompreendidas. Elas são extremamente tímidas e muito difíceis de fotografar. Mas elas são um sonho de se encontrar na natureza. Mergulho dos sonhos!”, diz Eli em postagem.

A sucuri-verde é a maior espécie de cobra do mundo em termos de peso e uma das maiores em comprimento. Sendo a maior do Brasil, ela pode chegar até 11,65 metros de cumprimento.

Outros registros

No Instagram do profissional, existem diversos registros de animais selvagens e, em especial, da expedição em busca de sucuris no Brasil. Em um post, o fotógrafo alerta que Hollywood “fez um desserviço a essas lindas cobras”, referindo-se ao filme Anaconda.