Galvão Bueno surgiu em um momento divertido com a esposa Desirée Soares nas redes sociais. No Instagram, ela publicou um vídeo dançando com o narrador esportivo.

Em determinado momento da gravação, o casal mostra disposição e desce até o chão ao som de Descer Pra BC, música de Brenno & Matheus. Galvão e Desirée estão juntos desde 2000 e tem um filho, o caçula do narrador esportivo, Lucas Bueno. Veja o vídeo do momento: View this post on Instagram A post shared by Metrópoles Fun (@metropolesfun)