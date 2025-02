João Arthur, de 6 anos, é morador do bairro São Francisco, o garotinho é fã do carro de som do AcreCap. O pequeno teve um vídeo publicado onde aparece dançando junto com o locutor do carro de som. O vídeo foi divulgado pelo locutor Wilder Wandré, que canta e dança com o garotinho no vídeo.

João tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estuda a primeira série do ensino fundamental.

ASSISTA: