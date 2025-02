Vídeo: homem arma ‘assalto’ para pedir jovem em namoro e é criticado nas redes sociais

O vídeo do momento rapidamente viralizou, dividindo opiniões entre os internautas. Enquanto alguns acharam a ideia criativa e romântica, outros apontaram que a brincadeira poderia ter saído do controle. O casal, no entanto, levou tudo com bom humor e agora comemora o novo status de relacionamento.

