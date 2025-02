Vídeo: homem nu é espancado após agredir e tentar estuprar adolescente

Um homem de 26 anos, suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 15 anos, foi espancado e agredido com pedaços de pau em Rio Branco, no Acre.

Antes de ser preso em flagrante pela Polícia Militar do Acre, o homem, que estava nu, chegou a desmaiar devido às agressões. A tentativa de linchamento foi gravada.

Veja o vídeo:

A vítima foi agredida e atacada em um terreno baldio próximo de um bar, no Loteamento Novo Horizonte.

Segundo informações da polícia, a adolescente estava acompanhada do namorado, também menor de idade. O estuprador aproveitou o momento em que o menino se afastou para usar o banheiro e atacou a jovem.

Agressão, estupro e gritos por socorro

Além de abusar da vítima, ele espancou a garota, que teve graves ferimentos e ficou com dificuldade para respirar. Os clientes do bar e o namorado da adolescente ouviram os gritos de socorro e correram até o local.

O crime gerou revolta nos moradores da região. As pessoas se aglomeraram e atacaram o estuprador. Com a chegada da PM, ele foi levado para uma delegacia da Polícia Civil do Acre. Ele vai responder por tentativa de estupro e lesão corporal grave.