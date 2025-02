VÍDEO: jovem de 22 anos fica em estado grave após moto bater de frente com poste

O motociclista Jeferson Cavalcante Ferreira, de 22 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na madrugada desta quinta-feira (20) na Avenida Manoel Marinho Montes, em Brasiléia.

O jovem colidiu violentamente com a moto contra um poste, ficando desacordado no local. O impacto foi registrado por câmeras de segurança de um comércio próximo.

VEJA O VÍDEO:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e os paramédicos prestaram os primeiros socorros. Jeferson foi encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, onde os médicos constataram traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e múltiplas lesões pelo corpo. Devido à gravidade dos ferimentos, ele está sendo preparado para transferência a um hospital em Rio Branco, onde deve passar por procedimentos cirúrgicos.

As autoridades policiais investigam as circunstâncias do acidente. Testemunhas e imagens das câmeras de segurança serão analisadas para esclarecer o que levou o jovem a perder o controle da moto e colidir contra o poste.