Vídeo: linha chilena vara luva e corta mão de motociclista em rodovia

Um motociclista teve a luva e a mão rasgadas pela linha chilena de uma pipa nesse domingo (23/2), enquanto trafegava na rodovia Anchieta a caminho de São Caetano do Sul, região do ABC paulista. O homem afirma que viu uma pipa caindo na rodovia e logo colocou a mão na altura do rosto para evitar cortes no pescoço.

Imagens registradas por uma câmera no capacete do piloto mostram a linha varando a luva e rasgando a pele da vítima (veja vídeo abaixo):

Devido ao sangue, o homem precisou encostar e descer da motocicleta, no acostamento da via. O piloto teve a pele e o osso da mão esquerda cortados e precisou de atendimento médico.

A linha chilena ou linha com cerol — mistura de pó de vidro com cola — e outros materiais cortantes que possam ser aplicados nas linhas são proibidos em São Paulo, conforme a Lei nº 17.201, de 4 de novembro de 2019. Segundo a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), a segurança é a principal razão do regulamento.