Quatro confrontos dos playoffs da Champions League estão definidos, entre eles Milan x Feyenoord. O duelo, que teve a partida de volta disputada no San Siro, terminou empatado em 1 x 1, garantindo os holandeses nas oitavas de final.

Veja o gol do Feyenoord, que acabou com as chances do time italiano na competição:

O Milan até começou melhor e marcando um gol relâmpago com Santiago Giménez no primeiro minuto. No entanto, por volta dos 30 da etapa final, Julián Carranza empatou para o Feyenoord e garantiu a classificação para a próxima fase da competição, já que o jogo de ida terminou 1 x 0 para a equipe da Holanda.

Na Alemanha, o Bayern de Munique ficou no empate em 1 x 1 com o Celtic. No entanto, como venceu a ida por 2 x 1, o time Bávaro garantiu a vaga nas oitavas de final da Champions.

Outro classificado é o Benfica, que empatou com o Monaco em 3 x 3 jogando no Estádio da Luz, em Portugal. Por ter triunfado no primeiro jogo por 1 x 0, os portugueses estão na próxima fase.

Finalizando os jogos do dia, o Club Brugge bateu a Atalanta por 3 x 1 fora de casa. O time belga se classificou sem sustos, já que no primeiro confronto também venceu, mas por 2 x 1.

Jogos desta quarta (19/2)