Vídeo mostra colisão grave entre duas motos em cidade do interior do Acre; vítimas foram parar no hospital

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na noite deste domingo (16) em Epitaciolândia. A colisão ocorreu quando o jovem Herbert Borges do Nascimento, de 20 anos, perdeu o controle da moto e invadiu a contramão na Rua Benevenuto Peres Lima, no cruzamento com a Rua Alexandrino Esteves, sentido ponte metálica.

No sentido contrário, a também motociclista Sara Beatriz Barros de Barcelos, de 20 anos, trafegava pela Rua Alexandrino Esteves e foi surpreendida pela invasão de pista, sem tempo para desviar, resultando em uma colisão frontal.

Com o impacto, ambos caíram no asfalto. Populares e moradores que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Inicialmente, exames de imagem não indicaram fraturas ou lesões graves. No entanto, Sara, que chegou ao hospital nervosa e desorientada, foi submetida a uma tomografia, que revelou fraturas na clavícula esquerda e em algumas costelas. Ela permaneceu em observação, sem confirmação sobre uma possível transferência para Rio Branco. Já Herbert também ficou sob monitoramento médico.

As autoridades foram acionadas e devem investigar as circunstâncias do acidente.