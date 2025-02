Vídeo mostra detento que fugiu da FOC sendo recapturado na sala de casa

Vídeo mostra momento em que Altevir de Araújo Silva foi recapturado na última sexta-feira (14), durante operação da Polícia Civil, em Rio Branco. As imagens foram divulgadas pela TV 5.

O detento, junto com mais cinco companheiros, fugiu no dia 4 de novembro de 2024 do presídio Francisco D’Oliveira Conde, apenas dois continuam foragidos.

A fuga em 4 de novembro ocorreu numa das alas do pavilhão B da Unidade de Regime Provisório (URP) e os detentos fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco. Os fugitivos estavam no pavilhão B da Unidade de Regime Provisório (URP) da penitenciária e quebraram a estrutura da parede para fugir.

VEJA: