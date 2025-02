Vídeo mostra influenciador sendo agredido e preso por PM durante manifestação; defesa se manifesta

O influenciador acreano Rafael Barbosa, conhecido como “Barbosa Faixa”, foi preso nesta sexta-feira (21) durante um protesto realizado na Avenida Sobral, em Rio Branco.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele recebe um tapa de um policial militar e é puxado pelo pescoço durante a prisão.

Diversas pessoas saíram em defesa do influenciador, que foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Barbosa ficou com hematomas no rosto.

Neste sábado (22), a assessoria jurídica do influenciador divulgou uma nota pública, repudiando a atitude do agente, que ainda não foi identificado.

“O influenciador Rafael Barbosa de Souza manifesta seu repúdio à ação violenta e injustificada de um policial militar do Estado do Acre durante um protesto pacífico com moradores dos bairros João Paulo e Boa Vista, na Baixada da Sobral. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e na imprensa em todo o país”, diz um trecho da nota.

Na sequência, a defesa do influenciador afirma que o agente cometeu abuso de poder.

“Todo cidadão tem o direito constitucional de se manifestar pacificamente, inclusive para questionar a atuação do poder público, como fez Rafael. Nas imagens divulgadas, é possível ver um policial agredindo Rafael com um tapa no rosto, o que demonstra claro abuso de poder. Embora a polícia tenha o dever de manter a ordem, o uso da força deve sempre seguir a lei e ser proporcional. Acreditamos que a atitude desse policial não reflete os princípios da Polícia Militar do Estado do Acre”, acrescentou.

Ao final, a equipe jurídica afirmou que buscará a justiça para denunciar o caso, por meio do Ministério Público do Estado (MPAC) e da Corregedoria da Polícia Militar.

“Exigimos a imediata apuração das agressões, conforme mostrado nos vídeos divulgados. Rafael buscará justiça por meio do Ministério Público, da Corregedoria da Polícia Militar e da Justiça”, conclui a nota assinada pela equipe jurídica de Rafael Barbosa de Souza.

